banner913
banner932
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
Başbakan Üstel: Teknecik’te üretim 30MW’tan 90MW’a çıkarıldı
4 0
Bu acı hiç bitmeyecek
Bu acı hiç bitmeyecek
34 0
 
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
Kıb-Tek çalışanı, sabotajdan tutuklandı
35 0
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
Seyrüseferi olmayan araçlar trafikten men edilecek
13 0
Temiz enerji çağına giriyoruz
Temiz enerji çağına giriyoruz
10 0
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
İtalya, 2 binden fazla göçmeni denizden kurtardı
12 0
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
Dr. Küçük ve HALKIN SESİ Çalıştayı yapılıyor
22 0
banner915

İki kavga, iki yaralı, iki de tutuklu var

banner476

Güzelyurt’ta yapımı süren bir inşaatta çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de tutuklandı.

banner825
İki kavga, iki yaralı, iki de tutuklu var
banner931
Güzelyurt’ta yapımı süren bir inşaatta çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, M.U.(E-32) ve M.D.(E-42) arasında çıkan kavgada, çene kemiği kırılan M.D., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, M.U. tutuklandı.
Öte yandan dün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da, araç park yeriyle ilgili çıkan tartışmada, bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.
Polisin verdiği bilgiye göre, H.A.(E-23) ve Ş.Ö.(E-54) kavga ederken yere düşen ve başında çatlak oluşan Ş.Ö., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, H.A. da tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.