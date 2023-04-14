İki kavga, iki yaralı, iki de tutuklu var

Güzelyurt’ta yapımı süren bir inşaatta çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de tutuklandı.

Güzelyurt’ta yapımı süren bir inşaatta çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, M.U.(E-32) ve M.D.(E-42) arasında çıkan kavgada, çene kemiği kırılan M.D., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, M.U. tutuklandı.

Öte yandan dün saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da, araç park yeriyle ilgili çıkan tartışmada, bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, H.A.(E-23) ve Ş.Ö.(E-54) kavga ederken yere düşen ve başında çatlak oluşan Ş.Ö., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, H.A. da tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

