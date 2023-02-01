23 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı

2000 yılından bu yana ülkede, sahte bir kimlikle yaşadığı tespit edilen zanlı tutuklandı

Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı isminin baş harfleri S.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak, zanlı S.G’nin Sahte Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahte Evrakla Kayıt Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.01.2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret şubesine giden Moldova vatandaşı V.D. ile birlikte giden S.G.’nin, eşi V.D’nin Moldova pasaportunu kaybettiğini ve almış olduğu geçici seyahat belgesi ile çıkış yapıp yapamayacağını sorduğunu ve V.D ile ilgili olarak polis sisteminde yapılan incelemede 06.08.1999 yılında KKTC’den çıkış yaptığını ve başka girişinin olmadığı ancak sözlü beyanında 2005 yılı içerisinde KKTC Hava Limanından KKTC’ne İşlem yapmadan giriş yaptığını beyan ettiğini anlattı.

Polis, zanlıların çelişkili beyanları üzerine birlikte kaldıkları ikametgahı olan Marmara bölgesindeki ikametgahlarında 15:30-16:00 saatleri arasında yapılan aramada beraber çekilmiş olduğu fotoğraflarının bulunduğu albümün emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca A.G. düzenlenen evrakların da emare olarak alındığını anlattı. Polis, meseleyle ilgili yapılan soruşturmada V.D.’nin 2000 yılında A.G. ismiyle KKTC’ye giriş yaptığını, S.G. ile evli olup 2004 doğumlu bir çocukları olduğu ve Lefkoşa’da yapılan bütün işlemlerde E.G. isminde kayıt yapıldığının tespit edildiğinin altını çizdi.

Polis, mesele ile ilgili olarak V.D.’nin 1999 yılında bir işyerinde konsomatris olarak 1 yıl çalıştığı ve 1 yıl sonra da çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının kimliğinin tespitinin yapılması gerektiğini, meselede alınması gereken ifadeler ve KKTC dairelerinde yapılması gereken araştırmalar olduğundan soruşturmanın beraber yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

