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15 yaşındaki Ahmet yoğun bakımda

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Gazimağusa’daki bir futbol sahasında gole sevinip kalenin üst direğine asılan 15 yaşındaki Ahmet Cangün, kalenin devrilmesiyle ağır yaralandı

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15 yaşındaki Ahmet yoğun bakımda

15 yaşındaki Ahmet Cangün önceki gün Gazimağusa’daki bir futbol sahasında geçirdiği kazada ağır yaralandı.
Önceki gün öğleden sonra futbol oynarken atılan gole sevinip kalenin üst direğine asılan ve kalenin öne devrilmesiyle yaralanan Cangün, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Ahmet Cangün yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 
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