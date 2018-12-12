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Voleybol Merve’nin hayatı oldu

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Türkiye Kar Voleybol Takımı ile Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak olan Avrupa Kar Voleybol Turu’nda mücadele edecek olan Merve Çelebi, hedefinin Dünya Şampiyonası’nda derece elde ederek ülkesini onurlandırmak istediğini açıkladı

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Voleybol Merve’nin hayatı oldu
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Ülkemizde yetişen ve şu anda profesyonel olarak Lefke Avrupa Üniversitesi voleybol takımında forma giyen Merve Çelebi, Türkiye Kar Voleybol Takımı’na seçildi. Merve Çelebi,20-22 Aralık tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak olan Avrupa Kar voleybol turunda mücadele edecek.

Küçük yaşta voleybol oynamaya başlayan, süreç içerisinde Türkiye Milli Takımı’na seçilen Merve Çelebi ile başarılarını yaptığımız özel röportajda kaleme aldık.  

Voleybol sevginiz nasıl başladı?     

Ortaokulda Değirmenlik Lisesi’nde teneffüslerde ablamın voleybol oynadığını izlerken sevmeye başladım. Daha sonra Beden Eğitimi öğretmenimiz Gülden Oktay voleybola olan sevgimi fark ederek beni okulun voleybol takımına aldı. Hocamın ön ayak olması ile profesyonel olarak ilk adımımı Vakıflar Spor Kulübü’nde attım.

Vakıflara başladığım zaman annem en büyük destekçilerimden biriydi. Daha sonra ise voleybola gönüllendim ve artık aile olarak yaşam tarzımız oldu.

Ülkemiz voleybolu hakkında ne düşünüyorsun?

Ülkemizde kaliteye bakılacak olursa diğer ülkelere göre daha amatörce oynuyoruz. Gençlerimizin arasında çok fazla yetenekli bireylerimiz vardır. Ama gerekli desteği ve tesisi bulamadıkları için kaybolup gidiyorlar. Şu an ligimizde ise kulüpler yabancı transferi yaparak iç rekabeti oluşturuyorlar. Bu da bizim performansımızı yukarıya çekiyor.

Voleybolda hiç unutmadığın başarılar ve hedeflerin nelerdir?

Çamlıkspor’da iki yıl üst üstte yaşadığım Büyük Kadınlar Ligi Şampiyonluğu ve Türkiye de Sinop’ta düzenlenen Plaj Voleybol Ligi’ndeki Türkiye şampiyonluğu başarılarını unutamam.

Herkesin mutlaka bir hayali vardır ve bu hayaller doğrultusunda hedeflerini koyar. Benim de ilk olarak hedefim, Türkiye’de oynayıp şampiyon olmaktı. Bunu da gerçekleştirdim.

Daha sonra ise bana Türkiye Milli Takımı kapıları aralandı. Avrupa ve Dünya Şampiyonalar’ında oynadım. Şu anki hedefim ise Dünya Şampiyonası’nda derece elde edip ülkemi onurlandırmaktır.

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