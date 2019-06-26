Merve’yi ne arayan var ne soran

Türkiye Plaj Voleybol Milli takımı ile Tokyo için ilk etabı başarı ile geçen Merve Çelebi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi ülkesinden ne tebrik edenin ne de arayanın olduğunu söyleyen Çelebi, “Ben ne yapmalıyım ki destek verilsin.”açıklamasını yaptı

Türkiye Plaj Voleybol Milli takımı ile Tokyo için ilk etabı başarı ile geçen Merve Çelebi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Merve Çelebi, BRTSPOR’da Tonguç Kotak ile 45 dakikaya konuk oldu ve çarpıcı açıklamalara imza attı. Sporcumuz Merve Çelebi, “Organizasyonun ilk etabını ikinci bitirdik. Umutlarımız devam ediyor. Ancak kendi ülkemden ne tebrik eden oldu ne de arayan. Ben ne yapmalıyım ki bize destek verilsin.”açıklamasını yaptı.

Sponsor bile bulamıyorum

Türkiye Pro Beach Tour’a katılmak için uğraştığını söyleyen Merve Çelebi, “Bu tur için sponsor arayışlarım var. Ne yazık ki henüz sponsor bulamadım. Sponsorsuz yer almak istemiyorum. Eğer bulamazsam bu organizasyonda da yer almayacağım.”şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Merve Çelebi, “Ağustos ayında FIVB Dünya Kar Voleybol Şampiyonasının Arjantin’de yapılacak. Buraya FIVB’nin özel davetli olarak gidiyorum. Dünya Kar Voleybolunun önemli isimleri ile mücadele edeceğim.”dedi.