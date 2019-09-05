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Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak

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Yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak
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2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 11 Eylül tarihine kadar T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ise ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.”

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