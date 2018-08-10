YDÜ’den sanat dünyasına dev katkı

YDÜ, Kıbrıs’ı Modern Sanat Müzesi’ne kavuşturmak için düğmeye bastı. 20 bin metrekare alana sahip 14 farklı salondan oluşacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri dün devlet yetkililerinin katılımıyla atıldı

Ülkede her daim ilklere imza atan Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim, sağlık, teknoloji, bilim ve spor derken şimdi de kültür sanat için de dev bir projeyi hayata geçiriyor.

YDÜ’nün ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla oluşturduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla dün atıldı.

20 bin metrekare alana sahip 14 farklı salondan oluşacak olan “Kıbrıs Modern

Törende; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Gagavuzya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vitali Ulah, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düzen Kaseinov, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından müzenin oluşmasına katkı koyanlara plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından temel atma butonuna basılarak temel atma töreni sona erdi.

Törende ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Türk sanatçılarının varlığımızı renklendirdiği, insanımızın bütünlüğüne doğru atılmış büyük bir adım olan “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi”nin oluşumunun başlangıç anını yaşadıklarını söyledi.

Müze ile sanatçıların dünyasından hareketle köklerimize, geleceğimize, Kıbrıs’ımızın beşeri yaratıcılığına uzanılacağını dile getiren Rektör Prof. Dr. Hassan, sanat yoluyla ülke ve insanımızın tarihsel, psikolojik birleşmesine katkıda bulunulacağını, özellikle resim sanatının ekollerinin farklı bilinç ve bilinçaltı bombardımanları konusunda halkımıza sunulacağını söyledi. Yakın Doğu Üniversitesinin bilimsel organizasyonları yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle de önder bir üniversite olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hassan, Yakın Doğu Üniversitesinin sanat dünyasında da çok boyutlu gösteriler, sahne sanatları, sergi ve eğitim faaliyetleri ile önemli performanslar sergilediğini kaydetti.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in Modern Sanat müzesinin fikir ve estetik değerlendirmesini üstelendiğini anlatan Prof. Dr. Hassan, müzede yer alacak resimlerin temsil hüviyetini de önemseyerek zamanlarını, ekollerini ve tarzlarının dikkate aldığını, ülkemizin sanat hayatı öyküsünü ve geçmişin temsilini sağladığını söyledi.

Kıbrıs modern sanat müzesinin geniş bir anlam yelpazesi içerisinde düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesini esasen Türkçe konuşan ülkelerin ressamların değerli eserlerini sağlam ve sürekli kılma görevi ile karşı karşıyadır. Müzede, sadece 10 yıllarda resmedilmiş tablolar değil, eskiden bugüne ve geleceğe el sallayan resimler yer alacaktır” dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümmit Hassan, 9 Eylül 2018 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin hizmete gireceğini duyurdu. 1500 metrekare alana sahip olacak merkezde, 3 sergi salonu ile alanda resim çalışmaları atölyesi yer alacak. Prof. Dr. Hassan, Dr. Suat Günsel camisi ile 14 katlı rektörlük binasının da hızla tamamlandığını aktardı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde neler olacak?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Modern Sanat Müzesi olma özelliğini taşıyacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek.

20.000m2 kapalı alana sahip, 6 katlı Yakın Doğu Üniversitesi ‘’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’’ 1300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşuyor. Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120’ser kişilik sinevizyon ve konferans salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer aldığı müzede ayrıca sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane ve arşiv bulunuyor.