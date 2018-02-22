Uluslararası Final Üniversitesi’nde 35 ünite kan bağışı yapıldı

Uluslararası Final Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi’nin Çatalköy’de bulunan kampüsünde yer alan kan bağışı etkinliğinde üniversite personeli, öğrencileri ve halkın katılımıyla 35 ünite kan bağışı yapıldı.

KAN İHTİYACI OLANLARA DESTEK

Uluslararası Final Üniversitesi, ülkemizde sürekli artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “Kan Bağışçısı Kazanım Programına Destek Projesi”ne üniversitede gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasıyla destek verdi. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, bağış kampanyası toplumsal sorunlara duyarlı olma ve topluma katkı sağlama misyonuyla faaliyetlerini sürdüren üniversitenin, hayati bir konu olan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracı üniversite kampusundakapısında gün boyu hazır bekledi ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasıyla gönüllülerden kan alındı. Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki kan bağışı kampanyasında toplam 35 ünite kan elde edildi.