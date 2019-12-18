UKÜ’de ‘Cinsiyet Temelli Şiddet ve Medya’ konuşuldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ile Gazetecilik bölümleri tarafından ‘Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Medya’ başlıklı seminer düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ‘Şiddete Karşı Yan Yana’ proje koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Stubbs, cinsiyet temelli şiddetin görünür kılınmasında medyanın öneminin giderek arttığını belirtti.

Prof. Dr. Stubbs, bu semineri düzenleyerek, cinsiyet temelli şiddet konusunda medyanın rolüne dikkat çekmeyi ve yabancı öğrencileri de ilgilendiren bu sorunun İngilizce olarak tartışılmasına olanak yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Dr. Ömür Yılmaz ise konuşmasında, LTB Kadın Sığınma Evi hakkında bilgi vererek, yaptıkları çalışmalar sonucunda ülkede şiddetin daha görünür hale geldiğini, bunun yanında cinsiyet temelli şiddete yönelik farkındalığın da arttığına dikkat çekti.

Cinsiyet temelli şiddetle mücadelede medyaya önemli görevler düştüğünü belirten Yılmaz, medyanın, şiddetin görünür kılınmasında çok önemli bir araç olduğunu kaydetti.

Dr. Yılmaz, ana akım medyanın şiddet olaylarını aktarmada kullandığı dilin pek çok kez sorunlu olduğuna dikkat çekerek, haberde şiddet olayının gereksiz yere detaylandırılması ve failin ifadelerinin haber başlıklarında kullanılmasının mağduru bir kez de medya aracılığıyla mağdur ettiğini belirtti.

Katılımın yoğun geçtiği seminerin sonunda soruları yanıtlayan Yılmaz, Kadın Sığınma Evi’nin din, dil, ırk, milliyet farkı gözetmeksizin, cinsiyet temelli şiddet mağduru herkese açık olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Sığınma Evi’nin varlığının ve işleyişinin bilinmesi ve cinsiyet temelli şiddet konusunda farkındalığın arttırılması için her türlü öneri ve desteğe açık olduklarını belirterek, şiddet mağduru olan herkesin kendilerine ulaşmalarını istedi.

Etkinliğin sonunda, Dr. Ömür Yılmaz’a, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Jonathan Stubbs tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.