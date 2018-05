UKÜ 3. Kariyer Günleri'nin konuğu Mercedes-Benz Ürün Yöneticisiydi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 3. Kariyer Günleri ve Fuar etkinliğinde Mercedes-Benz Ürün Yöneticisi Can Katipoğlu öğrencilerle bir araya geldi. “Başarılı Bir Ürün Yönetimi İçin Kariyerin Nasıl Planlanmalı” adlı konuşması ile yer alan Can Katipoğlu, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Ürün yönetimi, ürünlerin ve belirli özelliklerinin tüketiciler için en doğru zamanda ortaya çıkmasını sağlayan, devamlılığı olan bir süreç olduğunu belirten Can Katipoğlu, öncelikle ürün yönetiminde hedefin çok önemli olduğunu ve bu sayede başarının ölçülebildiğini kaydetti. Öğrencilere, bir ürün yöneticisinin ürünün uzmanı olması gerektiğini aktaran Katipoğlu, ürüne ve rakiplerine tamamen hakim olması gerektiğini de dile getirdi. Eğer bir ürün iyi yönetilmezse o ürünün başarısız olduğunu aktaran Can Katipoğlu, öğrencilere bu meslekte her zaman yaratıcı olunması gerektiğini ve olayları farklı boyutları ile düşünebilmeleri, farklı stratejilere bağlı çözüm önerileri getirebilmeleri gibi niteliklere sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

Kariyer hayatı ile ilgili tecrübelerini paylaşan Mercedes-Benz Ürün Yöneticisi Can Katipoğlu, öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri, staj yapmaları, yaptıkları işi ne için yaptıklarını bilmeleri gerektiğinin altını çizerek, kendilerine güvenmelerinin yanında pozitif yönde fark yaratarak, edindikleri bilgilere yenilerini eklemelerini ve güncel olmaları tavsiyesinde bulundu. Başarı dolu bir kariyer için insan ilişkilerinin iyi olması gerektiğini de belirten Can Katipoğlu, her zaman pozitif ve sosyal olmalarının onlara fayda sağlayacağına dikkat çekti.