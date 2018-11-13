KISBÜ rektörü EMI kongresine katıldı

KISBÜ rektörü Nevşehir’de düzenlenen EMI kongresine katıldı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen "2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM İLE BAŞLADI

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen kongreye; Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar,Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr Ahmet Cevat Acar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, EMI Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet Karadal ile Yeni Zelanda, Kanada, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, Makedonya, Romanya, Slovakya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yurt içinden akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

ATATÜRK ANILDI

Kongre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. Yıldönümü dolayısıyla saat 09:05’te siren eşliğinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

EMİ KONGRESİNİN 3.SÜ KIBRIS’TA DÜZENLENECEK

Açılışta konuşmalarını gerçekleştiren Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer; ilki geçtiğimiz yıl Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleşen ve Dünya'nın birçok yerinden katılımcılarıyla adından çokça söz ettiren bu etkinliğin bilim şölenine dönüştüğünü bu sebeple gelecek yıl 3.'sünün tekrar Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gerçekleşeceğinin buradan müjdesini verdiklerini belirtti.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ BESTELER İLE AÇILIŞ

Konuşmacılara plaket takdimi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği bestelerin seslendirildiği açılış, kongreye bildiriyle katılım gösteren bilim insanlarının buluştuğu, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı oturumlarla devam etti.