Kıbrıs medeniyetler çatışmaları içinde daima yer aldı

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ)’nin tertip ettiği “Medeniyetler Çatışması ve Kıbrıs” konulu konferansta konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Medeniyetler Çatışmasının tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda devam ettiğini ve Kıbrıs’ın da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için bu çatışmalar içerisinde daima yer aldığını belirtti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle Tarihi Lefkoşa Selimiye Camii Meydanı’nda düzenlenen Hala Sultan Kitap Günleri’ne katılmak üzere Kıbrıs’a gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ)’nin tertip ettiği “Medeniyetler Çatışması ve Kıbrıs” konulu konferansta katılımcılara bilgi verdi.

KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, KISBÜ Akademisyen ve öğrencileri ile çeşitli okullardan öğretmenler ve ilgili kişiler katılım gösterdiler.

Konferansın açılışında konuşan KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer; bu ziyaret ve konferansın önemine değinerek, katılım ve katkılarından dolayı herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından konferansını vermek üzere Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan kürsüye çıktı.

Medeniyetler Çatışmasının tarih boyunca çeşitli coğrafyalarda devam ettiğini ve Kıbrıs’ın da birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için bu çatışmalar içerisinde daima yer aldığını belirtti. Kıbrıs’ta Osmanlı İmparatorluğu dönemi hariç hiçbir zaman barış ortamının uzun süreli yaşanmadığını belirten Turan, Osmanlı’nın Kıbrıs’ta önemli eserler bıraktığını belirti.

Kıbrıs üzerinde halen yaşayan önemli bir tarihi miras olduğuna vurgu yapan Turan, bu tarihi mirasın korunmasında, yaşatılması ve Dünya’ya aktarılmasında birçok kuruma önemli görevler düştüğünü belirtti.

Türklerin tarih serüveni boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklarda yaşadığını Anadolu ve Kıbrıs’ın da bu yerlerin başında geldiğini belirten Turan, Kıbrıs ve Anadolu arasından kopmayan bağların 3 temel unsur sebebiyle devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs’ta Türk Tarih Mirası ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden oluşan bu temel unsurların Kıbrıs’ta Türk tarihinin yaşatılması açısından önemli kopmaz bağlar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Refik Turan, Kıbrıslı değerlerin Kıbrıs’a gelerek bu önemli çalışmalar içerisinde yer alması gerektiğini belirterek konferansına son verdi.

Konferans sonunda katılım ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Refik Turan’a teşekkür plaketini Prof. Dr. İbrahim Benter takdim etti.