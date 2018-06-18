Genç eczacıların mezuniyet heyecanı

YDÜ Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Töreni coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden İlyas Abdullini ve öğrencisi Nina Koçebe müzik dinletisi sundu.

Açılış konuşmasının öncesinde fakülte birincisi Eczacı Gizem Rehber bir konuşma gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış; “Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet törenininde hepinize ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Aileler, arkadaşlar, öğretim görevlileri ve seçkin konuklar eşliğinde, bu seçkin öğrenci grubuna diplomalarını sunuyor olmak, şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına çok büyük bir onur” diyerek sözlerine başladı.

Prof. Dr. Çalış; “Bugün hepiniz geleceğe açılan bir kapının eşiğindesiniz. Bu kapının ardında geleceğinize, aramızda geçirdiğiniz 5 yılın kazanımları ile sizler şekillendireceksiniz. Sizleri bu ulvi mesleği icra edebilmeniz için etkinlik ve yeterliliklerle donatmaya çalıştık. Her biriniz ilgi ve beceriniz ölçüsünde çalışmalarınızın karşılığı olarak bu bilgilerden farklı derecelerde yararlandınız. Bir kısmınız diplamaya uzanan bu yolda zorlandınız. Bunun bir çok nedeni olduğunun da farkındayım. Bu nedenle öğretim üyesi kadrosu olarak sizlere bu anlayışla yardımcı olmaya çalıştık.” ifadelerine yer verdi.

“Sevgili genç eczacılar, değerli meslektaşlarım. Size bu şekilde hitap edebilmek için öğretmenleriniz olarak çok gayret ettik.Umarım bunu şu anda takdir ediyorsunuz veya zamanla anlayacaksınız. Bugün sağlık bilimleri dünyasındaki en önemli ve en saygın mesleklerden biri olan eczacılık mesleğinin diplomasını alıyorsunuz. Bugüne kadar öğrendiklerinizle yetinmeyin. Öğrenmenin sonu yoktur. Hayat boyu sürer. Bu nedenle kariyerinize bu bilinçle başlamanız çok önemlidir. Kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Bir diplomaya sahip olmak asla yeterli değildir. Sorumluluklarınızı ve yükümlülüklerinizi yerine getirirken, bilimden yararlanarak kendinizi daima yenileyin.” diye konuştu.

Prof. Dr. Çalış öğrenci velilerine de seslenerek; “Mezuniyet törenine katılarak, çocuklarınızı ve bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadığınız için hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Bizler yönetici veya öğretim üyeleri olarak sizlerin yokluğunu hissetirmemek için her ihtiyaç duyduklarında sorunlarını dinleme ve çözmede yardımcı olabilmek amacıyla ama asla sizlerin yerini tutamayacağımızın bilinci ile her konuda evlatlarınızın yanında yer aldık. Bugün çocuklarınız, sizlere çok saygın bir meslek sahibi olarak geri dönüyorlar. Gençlerimizin başarıları ve onlara olan destek ve inancınız nedeniyle sizleri candan kutluyorum.” diye konuştu.

Fakültenin başarısında katkısı olan tüm akademik ve idari kadro başta olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e ve Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Çalış, öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Benimsemiş Olduğumuz 3. Nesil Üniversite Modeli İle Akademik Çalışmaları, Araştırmaşları Ve ARGE Faaliyetlerinin Tüm Bilimsel Çıktılarını Toplum Yararına Sunmaktayız.”

Prof. Dr. Çalış’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren,Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversitelerin toplumdaki önemine değinerek, “Kültürümüzün ileri uygarlık safında faaliyetler geliştirmesi kültümüzü yakından ilgilendiren kesimlerinin sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve aristodan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Yakın Doğu Üniversitesi süregelen birikimi, yüksek öğretimde oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde newton evreninin kuralları olan bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. Benimsemiş olduğu 3. Nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaları,araştırmaşları ve arge faaliyetlerinin tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız.” diye konuştu.

“Eczacılık fakültesi denilince aklıma eğitimde kalite,yenilikçilik bilimsel araştırma projeleri, mentor-mentii ilişkisi ve bunların doğal sonucu olarak da başarı gelmektedir.” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Fakültenin çok iyi bir alt yapısı, deneyimli ve güçlü bir öğretim kadrosu bulunmaktadır.

Son Olarak öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Her geçen gün artacak deneyim ve bilginizle aranan bir eczacı olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanları adına mezuniyetinizi kutluyor yeni yaşamınızın sizlere sağlık başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

YDÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış tarafından mesleki yeminin ardından, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel'in dönem birincisine madalyası ve diplomasını takdim etti. Tören diplomaları takdimi ve geleneksel kep atma töteni ile son buldu.