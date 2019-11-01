banner255
banner69
182 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
32 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
35 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
134 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
19 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
231 0
banner82

GCE A-Level'le başarı bursu almaya hak kazananlar açıklandı

banner27

GCE A-Level'le başarı bursu almaya hak kazananlar açıklandı
banner267

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Türkiye ve üçüncü ülke üniversitelerine GCE A-Level ile kayıt yaptıran öğrenciler arasından başarı bursu almaya hak kazanan adayları açıkladı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesi gereğince; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran Kuzey Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun ilk 10 öğrenciye başarı bursu verildiğini hatırlattı.

Öztürkler, açıklanan listeye 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceğini ifade ederek, hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin, hazırlık sınıfı süresince burs alamayacaklarını anımsattı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.