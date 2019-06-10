Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı 17 Haziran’da

Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik YılıBurs ve Sıralama Sınavı 17 Haziran Pazartesi günü saat 10.30’da gerçekleştiriliyor. KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği sınav için başvurular 16 Haziran 2019 tarihine kadar liselerin rehberlik servislerinden veya https://www.final.edu.tr/basvuru linkinden online olarak yapılabilecek.

Sınava katılım ücretsiz

Uluslararası Final Üniversitesi’nin Eğitim, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılacak olan sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin %50, %60, %70, %80, %90 ve %100 burs oranları belirlenecek. Burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Sınava katılacak adaylar, KKTC liselerinin Rehberlik Servisleri’nde 1 adet fotoğraf ve sınav başvuru formunu doldurarak veya ON-LINE Sınav Kayıt Sistemi sayesinde en geç 16 Haziran 2019’a kadar kolaylıkla başvuru kaydı yapabilecek.Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavına başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

Sınav günü ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak

Final Üniversitesi’nde saat 10.30’da başlayacak olan sınav için adaylar Üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Gazimağusa Terminal’inden 08.30, Güzelyurt Terminal’inden 08.30, Alsancak Belediyesi’nden 09.00, Lefkoşa Terminal’inden 09.00 ve Girne Barış Parkı Durağı’ndan 09.30 saatlerinde UFÜ Çatalköy Kampüsü’ne ücretsiz servisler kalkacak.

Sınav ile ilgili detaylı bilgi 0533 855 23 55 numaralı “Sınav Acil WhatsApphattı”ndan alınabilir.