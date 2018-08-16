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Eğitim Bakanlığından üniversite öğrencilerine kolaylık

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, üniversite öğrencilerine askerlik ertelemede ve burs başvurularında kolaylık sağlayacak iki projeyi hayata geçireceklerini açıkladı

Eğitim Bakanlığından üniversite öğrencilerine kolaylık
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, üniversite öğrencilerine askerlik ertelemede ve burs başvurularında kolaylık sağlanması adına iki projenin eylül başında yürürlüğe gireceğini açıkladı. 

Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askerlik erteleme işlemleri ile burs başvurularının online yapılacağını belirtti. 
Bakan Özyiğit’in açıklaması şöyle: 
“Bugüne dek KKTC'deki üniversitelerde öğrenim görüp askerlik erteleme işlemleri için Üniversite - Eğitim Bakanlığı - Asal Şube arası mekik dokuyan gençlerimiz artık askerlik erteleme işlemi yapmayacak. Bu işlemleri artık kurumlar kendi aralarındaki online sistemle otomatik olarak gerçekleştirecek.
Öğrencilerimizin burs başvuruları için artık bakanlığa gelmesine gerek kalmayacak. TC ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören gençlerimizin de dahil tüm burs başvuruları ve takibi artık bakanlığımızın oluşturduğu online portal üzerinden yapılacak. Böylece yükseköğrenim gençliğimizin istatistikleri de bizler için daha kolay erişilebilir olacak.
Gençlerimize ve ailelerine kolaylık, kamuya da verimlilik getireceğine inandığım bu adımlar için emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve kurumlara teşekkür ederim”

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