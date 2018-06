DAÜ, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 10. sırada

Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında 10. sırada yer alma başarısı gösterdi. 1 Mart 2017 - 28 Şubat 2018 süresini kapsayan Nature Index 2017 listesinde DAÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak 10’uncu sırada yer aldı. Yine 2018 yılı Batı Asya üniversiteler sıralamasında ise DAÜ, ilk 25 içerisinde yer alarak Nature Index rozeti almayı hak etti.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Fizik Bölümü ile Biyolojik Bilimler Bölümü’nün, DAÜ’nün Nature Index’te yer almasında büyük rol oynadığını belirten DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, 4 yüksek kaliteli makaleden 3’ünün Fizik Bölümü’nün, 1 makalenin ise Biyolojik Bilimler Bölümü’nün araştırmacı akademisyenleri tarafından yazıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Özarslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Fizik Bölümü’nün özellikle Einstein’ın Genel Relativite konusunda yapmış olduğu üst seviyedeki çalışmalarının bu başarıdaki rolü çok büyüktür. Bu bağlamda ülkemize Genel Relativite konusunu getiren DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un katkısının altını çizmek gereklidir. Yine Nature Index-2018’te yer alan European Physical Journal C dergisindeki 3 makalenin yazarları olan Dr. Ali Övgün ve Dr. Zahra Amirabi ile obezite araştırmaları ile ilgili Nature Genetics dergisindeki makalede önemli bir payı olan Biyolojik Bilimler bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Karaderi’nin bu başarıda rolleri çok büyüktür”.

Prof. Dr. Özarslan fakültenin kalite konusundaki vizyonunun elde edilen başarıda önemli rol oynadığına değinerek, fakültenin buna benzer başarılarının artarak devam edeceğini ve fakültenin stratejik planı çerçevesinde kalite hedeflerine ulaşmak için hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Nature Index (Doğa Endeksi), bağımsız olarak seçilmiş tıp, sağlık, kimya, fizik, yer ve çevre bilimleri konularında dünyanın en saygın 82 bilimsel dergisinde yayınlanan makaleleri tarayarak aylık ve yıllık listeler oluşturan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı, Nature Research tarafından derlenmiştir. Nature Index, kurumsal, ulusal ve bölgesel düzeyde derlemeler yapıp, yüksek kaliteli araştırmaların çıktılarını ve akademik iş birliğini (colloboration) ölçmek için gerçek zamanlı bir sunucudur (proxy). Nature Index aylık olarak güncellenmekte olup, sonuçlar 12 ay sonunda Creative Commons isimli ticari olmayan bir kuruluşun lisansı altında www.natureindex.com adresinde herkese açık olarak yayınlanır. Nature Index bölge, ülke ve enstitü/üniversite düzeyindeki yıllık çıktıları ve önceki yıllarda yayınlanan yıllık tabloların bir arşivini (2015 yılına kadar) yayınlamaktadır.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü ile Biyolojik Bilimler Bölümü araştırmacı akademisyenleri tarafından yayınlanan makalelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

