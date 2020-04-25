DAÜ, Times Higher Education sıralamasına girdi

İngiliz üniversite derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), geçen yıl başlattığı “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri”ne göre Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin de yer aldığı üniversitelerin etki sıralamasını, İngiltere’de yaptığı yayınla açıkladı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sıralamaya göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu yıl listeye girme başarısını gösteren 85 ülkeden 766 üniversite arasında yer alarak 401-600 bandına yerleşti.

Listeye KKTC’den iki üniversite girerken; DAÜ, bu iki üniversite arasında 1. sırada yer aldı. Türkiye’den ise toplam 36 üniversite listeye girdi.

17 MADDEDE DEĞERLENDİRİLDİ

THE Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre üniversitelerin etki sıralamasını; sıfır fakirlik, sıfır açlık, iyi sağlık ve refah, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su ve sağlık hizmetleri, ekonomik ve temiz enerji, iyi iş ve ekonomik büyüme, endüstri inovasyonları ve altyapı, azaltılmış eşitsizlikler, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar, sorumlu tüketim ve üretim, iklim hareketi, su altı yaşamı, kara yaşamı, barış, adalet ve güçlü gelenekler, hedeflere ulaşabilmek için yapılan ortaklıklardan oluşan 17 maddeye göre düzenliyor.

DÜNYA LİSTELERİNDE DAÜ

2020 yılı için Dünya’nın en iyi fiziksel bilimler (Matematik, Fizik & Astronomi, Kimya ve İstatistik) eğitimi veren üniversitelerin yer aldığı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de girmeyi başardı ve 601-800 bandında yer aldı.