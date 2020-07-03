DAÜ mezunu Onur Önel’in kitabı en çok satanlar listesinde

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Onur Önel'in, Nobel Bilimsel Eserler tarafından basılan 368 sayfalık kitap henüz bir haftadır satışta olmasına rağmen D&R gibi kitapevlerinde en çok satanlar listesine girmeyi başardı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Onur Önel çalışma yaşamı ile ilgili deneyimlerini kitaplaştırdı. Nobel Bilimsel Eserler tarafından basılan 368 sayfalık kitap henüz bir haftadır satışta olmasına rağmen D&R gibi kitapevlerinde en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

Kitap roman tarzı bir anlatımla iş yaşamındaki sorunları anlatıyor, ayna tutuyor, tarif ediyor, çalışanların hislerini ve düşüncelerini patrona aktarıyor. Kitabın daha geniş tanıtım içeriği ise şöyle:

Bir sabah işe mutsuz giderken kaleme alınmaya başlanan bu kitap, o mutsuzluğun sebeplerinin gerçekçi bir yaklaşım ile incelenmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Özel sektör işletmelerinde oluşan işleyiş sorunları incelendiğinde, sorunun kurumsallaşamamadan ve işletmenin kilit pozisyonlarında erdemsiz insanların istihdam edilmesinden kaynaklandığı görülecektir.

Sorunların içinden çıkılamaz bir hâl alacağı aşamaya göz göre göre gelindiği bu durumda; artan verimsizlik durdurulamayacak ve işletme geri dönüşü mümkün olmayan tehlikeli bir noktaya doğru hızla ilerleyecektir. Bu, işletme için bir kırılma noktası olacak, işletme bu aşamadan sonra ne yaparsa yapsın kötüye gidişatı durduramayacaktır. Kısır döngüye ve ardından girdaba dönüşecek olan bu durum, nihayetinde kurumun işleyişini yutacaktır. Tüm bunlar yaşanırken, gerçeğin karşısında olan her unsur; şüphesiz ki bu kötüye gidişatın destekçisi olacaktır. Bu sebeple, işletmelerin çoğu 2. ve 3. nesilleri göremeden kepenk kapatmaktadır.

Bu kitap, ısrarla denenmiş ve başarısız olunmuş yöntemleri içermez. Konuları yaşanmışlıklarla ilişkilendirir ve örneklendirir. Olayları, onlara ayna tutarak tarif etmesi ve farkındalık arttıran mesajlar vermesi; bu kitabın farkıdır. Bu mesajlar aynı zamanda çalışanların söylemek isteyip de bir türlü ifade edemedikleri ya da ifade etmelerine olanak tanınmamış düşünce ve hislerini yansıtır. Verilen mesajların, sunulan çözüm yöntemlerinin istisnasız hepsinin gerçekçi, uygulanabilir ve hakkaniyete uygun sonuçlar içermesi hedeflenmiştir. Günün sonunda ise kazanan; kurumların varlık sebebi olan “erdemli insanlar” ve “dünden daha doğru işler yapmak isteyen firma sahipleri” olacaktır.

Yaşanan gerçek durumlardan ve deneyimlerden esinlenerek kaleme alınan bu kitap, mevcut çalışanlara destek, iş hayatına yeni başlayacaklara kaynakça, üst yönetimlere ise bir çıkış yolu olacaktır. https://sites.google.com/onuronel.com/onuronel/kitab%C4%B1m?authuser=0 adresinden detaylı inceleme yapılabilir.