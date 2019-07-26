DAÜ İletişim Fakültesi'nden iki yeni bölüm daha

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, “Yeni Medya ve Gazetecilik Türkçe ve İngilizce Lisans Programları” açıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, “Yeni Medya ve Gazetecilik Türkçe ve İngilizce Lisans Programları” 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitime başlayacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Yeni Medya ve Gazetecilik Türkçe ve İngilizce Lisans Programları 4 yıllık bir eğitim süresini kapsayacak. Programların temel amacı; geleceğin gazetecileri olarak görülen öğrencileri mesleki etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunları analiz edebilme yeteneği ve bilgi birikimiyle donanmış, yeni medya olanaklarını etkin biçimde kullanabilen profesyoneller olarak yetiştirmek. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen ders programı kuramsal bilgilerin yanı sıra, uygulama ağırlıklı bir eğitimi de içeriyor.