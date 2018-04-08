DAÜ'de 'Cumhuriyet ve Atatürk konuşulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk” konulu konferans, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı’nın da konuşmacı olarak katılacağı konferansa ilginin büyük olması bekleniyor.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara’da tamamladı. 1965’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. An­kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üni­versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okudu. Chicago Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmasını Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” ile doktora derecesi, 1979’da “Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla da do­çent unvanı aldı. 1983’te istifa etti.

Viyana, Cambridge, Kudüs, Oxford, Berlin ve Moskova üniversitelerinde misafir öğretim üyeliğiyle birlikte seminerler ve konferanslar verdi. Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde Osmanlı tarihinin 16.-19. yüzyıl ve Rusya tarihiyle ilgili makaleler yayım­ladı. 1989’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi bilim dalı başkanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. Ortaylı, 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2002-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi dersleri veren Prof. Dr. Ortaylı, halen bu üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders vermeye devam et­mektedir. Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Fars dillerini bilen Prof. Dr. Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etüdleri ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyesi, Rusya Federasyonu Bilimler Akademisi Şarkiyat Şubesi onursal profesörü ve Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ Bilim ve Sanat akademileri üyesidir.