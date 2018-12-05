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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Yedidalga’da uluslararası heyecan

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Yedidalga’da yapılacak 5. Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu’nda, 107’si yabancı, 127 lisanslı sporcu yarışacak

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Yedidalga’da uluslararası heyecan
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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 5. Aspava Spor Kulübü Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu Pazar günü saat 10.00’da Yedidalga’da yapılacak.

“Hayatları Değiştiriyor” sloganı ile yapılacak yarışmaya toplam 127 lisanslı sporcu katılacak. Saat 10.00’da başlayacak yarış 1 saat 45 dakika sürecek ve toplam 3 km mesafeyi içerecek.

Yarışma ile ilgili dün Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Aspava Spor Kulübü Başkanı Mustafa Korkut, Yönetim Kurulu üyesi Caner Aspava, Kulüp üyesi Osman Akkuş ve milli sporcu Cahit Bozatlı konuşma yaptı.

Tüm hazırlıkların tamamlandığı yarışmaya bir haftada 120 sporcu kayıt yaptırırken, sporculardan 107’si yurtdışından gelecek. Yarışma sırasında herhangi bir sorun yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındı.

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