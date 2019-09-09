 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Derviş bireysel çalışıyor
Derviş bireysel çalışıyor
4 0
12 0
 
23 0
Trafik işaretinden anlayan yok
Trafik işaretinden anlayan yok
20 0
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
Grev atılan imzalar hayata geçirilene kadar askıda
10 0
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
Esentepe Plajında, hentbol coşkusu
29 0
Çatalköy rengarenk
Çatalköy rengarenk
14 0
banner82

Türkiye Moldova'ya konuk olacak

banner27

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında yarın deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

Türkiye Moldova'ya konuk olacak
banner267

A Milli Futbol Takımı2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te Fransa-Andorra ve Arnavutluk-İzlanda maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 5 maçta 4 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer alıyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.