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Türkiye, İzlanda’ya konuk oluyor

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Euro 2020 elemelerinde H grubunda mücadele eden Türkiye, gruptaki 4'üncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma 21.45’te başlayacak

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Türkiye, İzlanda’ya konuk oluyor
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın gece deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek, yardımcılıklarını ise Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak.

Türkiye'nin yer aldığı H grubunda aynı gün Andorra-Fransa ve Arnavutluk-Moldova maçları da oynanacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

H GRUBU

AG

YG

AV

P

1

Türkiye

8

0

8

9

2

Fransa

8

3

5

6

3

İzlanda

3

4

-1

6

4

Arnavutluk

3

3

0

3

5

Moldova

2

8

-6

3

6

Andorra

0

6

-6

0
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