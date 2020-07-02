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Taiwo, Katokopia için geldi

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Doksa Katokopia (Zümrütköy), menajerliğini Tekin Birinci’nin yaptığı 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız TayeTaiwo’yu dün adaya getirdi. Tekin Birinci, Taiwo’yu Larnaka Havaalanında karşıladı

Taiwo, Katokopia için geldi

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs Liginde beyaz sezon ilan edilip küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Doksa Katokopia, gelecek sezon düşme korkusu yaşamamak adına güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Menajerliğini Tekin Birinci’nin yaptığı 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız TayeTaiwo’nundün adaya gelirken Doksa ile resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Taiwo kariyerinde İtalyan devi Milan ve Fransa’nın ekol takımlarından Marsilya’da da forma giymiş ve Dünya Kupasında da Nijerya Milli Takımı ile birlikte yer almıştı.

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