Ronaldo, İtalya’da suskun

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'den, İtalya Serie A'da golle tanışmayan Cristiano Ronaldo'ya destek geldi. İtalya Ligi'nin golcüler için zor olduğunun altını çizen Allegri, "Burada 40 gol atmak çok zor. Zamana ihtiyacı var" dedi

Cristiano Ronaldo'nun İtalya macerası pek parlak başlamadı. Portekizli yıldız, forma giydiği 3 resmi maçta da 90 dakika sahada kaldı, rakip kalelere 23 şut gönderdi, ancak henüz golle tanışamadı.

İtalya'da gol sevinci yaşayamayan yıldız oyuncuya, Juventus Teknik Direktörü Allegri destek verdi.

Allegri, "Ronaldo'nun biraz zamana ihtiyacı var. Burada takımlar çok sert defans yapıyor. Bir sezonda 40 gol atmak, İtalya'da gol kralı olmak çok zor. 25-26 gol bandı bizim için yeterlidir" dedi.

Konuya esprili yaklaşan İtalyan teknik adam, "İtalya'da gol kralları genelde sezon sonunda şampiyon olamıyor. Bu yüzden belki de Ronaldo'nun henüz gol atamamış olması bizim için iyi bir şeydir" ifadesini kullandı.

İtalyan devi, Ronaldo'nun gol atmadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

Bu arada, Juventus 9 yaş altı takımında forması giyen Ronaldo'nun oğlu ise babasının aksine İtalya kariyerine iyi başladı. JR Ronaldo ilk maçında babasına nispet yaparcasına 4 gol attı.