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Mönchengladbach evinde çok rahat

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Bundesliga'da oynanan 29. hafta maçında Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i 4-1’lik skorla devirdi

Mönchengladbach evinde çok rahat

Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan Mönchengladbach, 17. dakikada Florian Neuhaus ve 41. dakikada Marcus Thuram’ın golleri ile devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya konuk Union Berlin golle başladı. 50. dakikada Sebastian Andersson, farkı bire indiren golü kaydetti. Bu gole yanıt ise Thuram’dan dakika 59’da geldi. Ev sahibinde Alassane Plea ise 81. dakikada skoru ilan eden golü kaydetti.

Bu skorla Mönchengladbach puanını 56’ya çıkararak 3. sırada kendine yer bulurken, konuk Berlin ise 31 puanla 14. sırada kaldı.

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