Mesut Özil rekor kırdı, Arsenal kazandı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Watford'u 3-0 mağlup ederek üç hafta sonra galip geldi

Ligin 30. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Arsenal, 8. dakikada Shkodran Mustafi, 59. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 77. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Ev sahibi takımda 90 dakika forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, Mustafi'nin kaydettiği ilk golün asistini yaptı. Böylece Mesut, Premier Lig'de 50 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Premier Lig'de 141 maçta 50 asist yapan Mesut Özil, 143 karşılaşmada bu rakama ulaşan Fransız eski futbolcu Eric Cantona'nın rekorunu ele geçirdi.

Ayrıca Arsenal, Manchester United'ın (1066) ardından Premier Lig tarihinde evinde 1000 golü geçen (1002) ikinci takım oldu.

Öte yandan 62. dakikada Troy Deeney'nin penaltı atışını kurtaran Arsenal'ın Çek kalecisi Petr Cech, Premier Lig kariyerinde 200. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, üç maç sonra galip gelerek 48 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Watford ise 36 puanla 10'unculukta kaldı.