ManU’da Mourinho’nun geleceği tartışılıyor

Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Bu sezon oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla eleştirilen Manchester United, derbi maçta ağır bir yenilgi aldı. Manchester City'ye 3-1 mağlup olan United'da Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği tartışılıyor.

Manchester ekibi, 1990-1991 sezonundan bu yana ilk kez ligdeki ilk 12 maçın 4'ünü kaybetti. Eksi bir averaja sahip olan United, ligde sekizinci sırada yer alıyor.

Defansif anlayışıyla tanınan Jose Mourinho'nun takımı, 1977-78 sezonundan bu yana ilk kez eksi averaja sahip.

Kalesini gole kapatmakta zorlanan De Gea ise bu sezon ilk 12 haftada 21 gol yedi. İspanyol kaleci, geçen sezon 28, bir önceki sezon ise 29 gol yemişti.

Takımın kadro kalitesinin yetersiz olduğu söyleyen İngiliz medyası, teknik direktör Jose Mourinho'yu da ağır bir dille eleştirdi.