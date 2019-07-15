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La Liga’da transfer rekoru

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İspanya La Liga'da transfer rekoru kırıldı. İspanyol kulüplerinin toplam transfer harcamaları ilk kez bir milyar euronun üzerine çıktı

La Liga’da transfer rekoru
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İspanyol takımları Avrupa transfer piyasasını sarstı. Geçen 2 haftada rekor harcamaya imza attılar.

İspanyol ekiplerinin 2019 yaz transfer sezonu harcamaları şimdiden 1 milyar 24 milyon euroya ulaştı. Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, bu rakam bir rekoru ifade ediyor. Önceki rekor 886 milyon euro ile geçen yıla aitti.

FELİX, GRİEZMANN VE HAZARD...

İspanya'da sezonun en pahalı transferi 126 milyon euro ile Joao Felix oldu. Felix'i sırasıyla; Griezmann, Hazard, De Jong, Jovic ve Militao takip ediyor. 

En çok transfer ücreti ödeyen kulüp ise 303 milyon euro ile Real Madrid....

221 milyon euro ile Barcelona ikinci, 206 milyon euro ile Atletico Madrid üçüncü sırada bulunuyor.

İspanya'da transfer sezonu 2 Eylül'de sona erecek. Transferde adı geçen diğer yıldızlarla rekorun daha üst seviyeye taşınması bekleniyor.

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