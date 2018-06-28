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Kolombiya lider olarak turladı

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Senegal'i 1-0 yenen Kolombiya son 16'ya kalırken, rakibi ise kötü fair-play puanı yüzünden turnuvaya veda etti

Kolombiya lider olarak turladı
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu son maçın Kolombiya, Senegal'i 1-0 yenerek son 16 turuna lider olarak yükseldi. Senegal ise Polonya'ya 1-0 yenilen Japonya ile aynı puanda olmasına karşın gördüğü kart sayısının fazla olması nedeniyle turnuvaya veda etti.

Samara Arena'da oynanan mücadele Kolombiya, 74. dakikada Yerry Mina'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmadı ve Kolombiya rakibini mağlup etti. 

Puanını 6'ya çıkaran Kolombiya, adını üst tura yazdırırken, Senegal, Japonya ile puanı (4) eşit olmasına rağmen gördüğü kartların fazlalığı nedeniyle turnuvaya veda etti. Son maçında Polonya'ya 1-0 yenilen Japonya, ikinci sırada yer aldı ve son 16'ya kalmayı başardı.  

Mazic verdi, VAR iptal etti

Bu arada hakem Milorad Mazic'in 16. dakikada Senegal lehine verdiği penaltı kararı, VAR uyulamasıyla iptal edildi.

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