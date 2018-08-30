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İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımları ile eşleşti

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, D Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. 

Monaco'da yapılan kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

A Grubu: Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Monaco (Fransa), Club Brugge (Belçika),

B Grubu: Barcelona (İspanya), Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Inter (İtalya), 

C Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), Kızılyıldız (Sırbistan), 

D Grubu: Lokomotiv Moskova (Rusya), Porto (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), Galatasaray (Türkiye)

E Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), AEK (Yunanistan), 

F Grubu: Manchester City (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Olympique Lyon (Fransa), Hoffenheim (Almanya), 

G Grubu: Real Madrid (İspanya), Roma (İtalya), CSKA Moskova (Rusya), Viktoria Plzen (Çekya)

H Grubu: Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya), Young Boys (İsviçre),

İlk hafta maçları 18-19 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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