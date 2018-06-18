İngilizler Kane ile güldü

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu ilk hafta maçında İngiltere, Tunus'u 2-1 mağlup etti.
11'inci dakikada Young'ın kullandığı köşe vuruşunda Stones kafa vuruşunu yaptı, kaleciden dönen topu Kane tamamladı: 0-1.
33'üncü dakikada Walker'ın ceza sahası içerisinde yaptığı sert müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sassi, skorda eşitliği sağladı: 1-1.
90+1'inci dakikada Trippier'ın kullandığı köşe vuruşunda Maguire kafa vuruşunu yaptı, Kane önünde kalan topu filelerle buluşturdu: 1-2.
İngiltere sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.