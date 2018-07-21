Eden Hazard için dudak uçuklatan teklif

Dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid, Portekizli futbolcunun boşluğunu Eden Hazard'la dolduruyor. Fransız basınında yer alan iddialara göre, İspanyol ekibi Hazard için 190 milyon Avro teklif etti

Real Madrid, Ronaldo'nun gidişinin ardından ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Fransız basınının haberine göre, eflatun-beyazlılar Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor.

İspanyol ekibi transfer için rekor bir bonservis bedeli teklif etti. Eflatun-beyazlıların Chelsea'ye Hazard için önerdiği rakam tam 190 milyon avro...

Habere göre; teklif, Londra ekibi tarafından kabul edilirken, Hazard ve İspanyol ekibinin maaş konusunda anlaşması halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Hazard, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi olacak.

Geçen sezon Chelsea formasıyla 51 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 17 gol atarken, 13 de gol pası vermişti.