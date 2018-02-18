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Dev maç Cüneyt Çakır'ın

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Dev maç Cüneyt Çakır'ın
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

20 Şubat Salı günü Stamford Bridge'de 22.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Cüneyt Çakır, en son altı sene önce bu iki takımın maçını yönetmiş ve Camp Nou'da oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. Çakır, bu maçta John Terry’i kırmızı kartla oyundan atmıştı.

Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.

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