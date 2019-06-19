Brezilya'nın laneti: Mavi yakalı beyaz forma

Brezilya 1950’de tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptı. Bu turnuva için 200 bin kişilik Maracana Stadı inşa edildi.

Turnuvaya hızlı başlayan Brezilya, 5 maçın 4’ünü kazandı. Kupa ile arasında duran tek şey Uruguay’dı.

Öyle ki; Brezilya’ya Final Grubu son maçında beraberlik dahi yetiyordu.

Maç günü Rio de Janerio karnaval havasına büründü. İlk yarısı golsüz biten dev maçın 47. dakikasında Brezilya, Friaça’nın golüyle 1-0 öne geçti. Stattaki binlerce insan kendisinden geçmişti. Uruguay'ın 66. dakikada bulduğu beraberlik golü dahi bu atmosferi bozmadı.

BARBOSA’NIN GOLÜYLE MARACANA’DA ÖLÜM SESSİZLİĞİ

13 dakika sonra sahneye Uruguaylı Ghiggia çıktı. Top kaleci Barbosa’nın koltuğunun altından geçip Brezilya ağlarıyla buluştu, Maracana ‘ölüm sessizliğine’ gömüldü.

Geri kalan dakikalarda sambacılar umutsuzca saldırdı. Ancak başka gol olmadı. Uruguay, Brezilyalıların mabedinde kupaya uzandı.

Kupayı kaybetmek öylesine büyük bir hayal kırıklığı yarattı ki, kalp krizinden ölenler, intihar edenler oldu. Brezilya’da buna ‘Maracana sendromu’ adı verildi.

LANETLİ KALECİ’ MOACİR BARBOSA

Fatura, "Brezilya'da en uzun hapis cezası 30 yıl ama ben 50 yıldır bucezayı çekiyorum." diyen talihsiz kaleci Barbosa’ya kesildi. Yıllarca lanetli muamelesi gördü. Hatta 1993 yılında uğursuzluk getireceği gerekçesiyle milli takım kampını ziyaret etmesine bile izin verilmedi.

Son golü atan Ghiggia ise ülkesinde kahraman ilan edildi. Öyle havaya girdi ki, "Tarihte Maracana'yı tek bir hareketiyle sessizliğe gömen üç kişi var: Frank Sinatra, Papa II. Jean Paul ve ben” bile dedi.

VE SAMBACILAR FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Brezilya Milli Takımı, Maracana azabını simgelediği gerekçesiyle formasını değiştirdi. O günden sonra sambacıları hep sarı yeşil formayla izledi dünya.

Ta ki, Copa America 2019’un Maracana’daki açılış maçına kadar. Bolivya’yı 3-0 yenen Sambacılar yine o uğursuz kabul edilen formayı tercih ettiler. Brezilyalılara acıyı ve hüznü çağrıştıran bu forma, tam 69 yıl sonra yeniden Milli takım oyuncularının üzerindeydi.

Mavi yakalı beyaz formaya dönüş gerekçesi ise Copa America'nın 100. yılı. Nostaljik değeri nedeniyle tercih edildiği açıklandı.

Brezilyalılar şimdi merakla kupa sonunu bekliyor. Bakalım uğursuz olduğu düşünülen forma, bu kez futbolun sihirbazlarına Copa America’da hangi sürprizleri hazırlayacak.