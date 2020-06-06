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Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor

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Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen lider Bayern Münih, şampiyonluk için geri sayıma geçti

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor

Bundesliga'nın 30. haftasında lider Bayern Münih, üst sıralardan kopmak istemeyen Bayer Leverkusen'e konuk oldu. 

BayArena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 9'uncu dakikada Alario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih'ten Coman 27'nci dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Konuk Bayern Münih, 42'nci dakikada Goretzka ve 45'inci dakikada Gnarby'nin attığı golle ilk yarıyı 3-1 önde gitti. 66'ncı dakikada Lewandowski attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

Ev sahibi ekipten, Wirtz attığı golle skoru 4-2'ye getirdi ve maçın skorunu tayin etti: 2-4

Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 70'e çıkardı ve şampiyonluk için geri sayım yapmaya başladı.

56 puanda kalan Bayer Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefinde yara aldı.

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