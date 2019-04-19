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Avrupa kupalarına İngiliz damgası

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4 yarı final bileti alan İngiliz takımları turnuvaya damga vurdu

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Avrupa kupalarına İngiliz damgası
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında Liverpool ve Tottenham Hotspur'un yarı finale kalmasının ardından dün de Avrupa Ligi'nde Londra takımları Arsenal ve Chelsea'nin son dört takım arasına kalmasıyla iki turnuvadaki 8 yarı final biletinin yarısı İngiliz ekiplerine gitti.

İngiliz kulüpleri, UEFA organizasyonlarında 35 yıl aradan sonra ilk kez 4 takımla yarı finalde temsil edilecek. 1983-84 sezonunda da Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United ve Nottingham Forest, yarı finale çıkmayı başarmıştı.

- Arsenal yine yarı finalde

İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki Arsenal, 24 yıl aradan sonra ilk kez iki sezon üst üste Avrupa kulvarında yarı finale yükseldi.

Arsenal, geçen yıl da UEFA Avrupa Ligi'nde son dört takım arasına kalmış, İspanya'nın Atletico Madrid takımına elenmişti.

Emery'nin kariyerinde üç UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 47 yaşındaki teknik adam, Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde üst üste üç yıl kupada zafer yaşamıştı.

- Alman temsilcisinin 39 yıllık özlemi

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı, 4-2 yenildiği maçın rövanşında Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa kupalarında 39 yıl aradan sonra yarı final bileti alan Eintracht Frankfurt, Chelsea ile eşleşti.

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