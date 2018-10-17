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Almanya'da kötü gidişat sürüyor

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Son dönemde aldığı mağlubiyetlerle dikkati çeken Almanya Milli Futbol Takımı, tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor

Almanya'da kötü gidişat sürüyor
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2018 FIFA Dünya Kupası'na 1938'den sonra tarihinde ikinci kez ilk turda veda ederek taraftarını üzen, teknik direktör Joachim Löw yönetimindeki Almanya'da kötü gidişat sürüyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı son iki maçı da kaybeden Almanya, bu kez kırdığı kötü rekorlarla gündeme geldi. A Ligi 1. Grup'ta Hollanda'ya 3-0, Fransa'ya ise 2-1 mağlup olan Almanya, 2000 yılından sonra ilk kez üste üste iki maçını kaybetti.

Grubunda son sırada yer alan Almanya, 19 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmada da kötü bir sonuç alması halinde B Ligi'ne düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu yıl çıktığı maçlarda Hollanda ve Fransa'nın yanı sıra Brezilya, Avusturya, Meksika ve Güney Kore'ye kaybeden Almanya Milli Takımı, tarihinde bir yıl içinde ilk kez 6 maçta kaybederek en kötü sezonunu yaşadı.

Çıktığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde kalesini gole kapatabilen Almanya, bu alanda son 54 yıl içindeki en kötü istatistiğini de gerçekleştirdi.

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