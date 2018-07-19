7.7 milyon kişi Dünya Kupası'nı izledi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında milyonlarca sporsever taraftar alanlarından organizasyonu takip etti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) yapılan açıklamada, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerindeki 2018 Dünya Kupası'nda toplam 7,7 milyon futbolsever taraftar alanlarını ziyaret etti. Bu rakam, 2014 yılında Brezilya'da düzenlenen turnuvaya göre 2,5 milyon arttı.

Yerli ve yabancı milyonlarca futbolseverin 917 saat canlı maç izlediği taraftar alanlarına ilgi, en fazla Uruguay-Rusya maçında yaşandı. 25 Haziran'da oynanan maçı 11 farklı merkezde 499 bin futbolsever takip etti.