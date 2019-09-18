 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
Çocuklarda rastlanan kulak enfeksiyonun nedenleri
8 0
Bu ülke hani bizimdi?
Bu ülke hani bizimdi?
14 0
 
15 0
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
123 0
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
22 0
29 0
24 0
banner82

Uluslararası Sleep Well Expo Fuarı için geri sayım başladı

banner27

Uluslararası Sleep Well Expo Fuarı için geri sayım başladı
banner267

Türkiye’nin yatak yan sanayi ve teknolojileri konusunda ilk ve tek fuarı olan Uluslararası Sleep Well Expo, 25 – 28 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yatak sektörünün büyük ilgi gösterdiği fuar, sektör liderlerini İstanbul’da toplayacak.

Voli Fuar Hizmetleri tarafından düzenlenen yerli ve yabancı tüm profesyonellerin yoğun ilgi ile bekledikleri Sleep Well Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25 Eylül Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Sektöre ilgi duyan tüm ziyaretçilerin www.sleepwellexpo.com sitesinden online davetiye alabileceği Sleep Well Expo, İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10. hollerinde 4 gün boyunca 09:30 – 18:30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.