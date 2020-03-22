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Türkiye'de koronavirüsten ölüm 30 oldu

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son corona virüsü verilerini paylaştı. Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilerle birlikte Türkiye'deki ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten ölüm 30 oldu

Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

“9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar” dedi.

Bugüne kadar toplam 20 bin 345 testin yapıldığını ifade eden Koca, “1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, ‘yok’ dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek” ifadelerini kullandı.

ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından corona salgınındaki vaka ve ölüm sayısındaki artışın devam ettiği gözlendi.

Vakalardaki artış günlük olarak şöyle gelişti:

11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka, 16 Mart'ta 47 vaka, 17 Mart'ta 98 vaka, 18 Mart 191 vaka, 19 Mart'ta 359, 20 Mart'ta 670, 21 Mart'ta 947, 22 Mart’ta 1236 vaka yaşandı.

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