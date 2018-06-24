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Sosyal medyada canlı yayın yaparken şarampole uçtu

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Sosyal medyada canlı yayın yaparken şarampole uçtu
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, İlyas Koca (38) idaresindeki taksi, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü İlyas Koca ile araçta bulunan Nazik Yaman (37) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki iki ayrı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, sürücü Koca'nın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza anının çekilen videoya yansıdığı öğrenildi.

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