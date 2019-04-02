Seçimde en yüksek oyu AK Parti aldı

Türkiye'de yerel seçimde iki ittifak yarıştı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı 50 İl'de seçimi kazandı (AK Parti 39, MHP 11). Cumhur İttfakı'nın toplam oy oranı yüzde 51.7 (AK Parti yüzde 44.4, MHP yüzde 7.3) olarak gerçekleşti.
CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 20 ilde belediye başkanlıklarını kazandı. Bu illerin tümünde CHP adayları ipi göğüsledi. Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 37.5 (CHP yüzde 30.1, İYİ Parti yüzde 7.5) olarak gerçekleşti.
HDP 8, TKP ise 1 ilde belediye başkanlığı kazanan partiler oldu.
İstanbul’da resmi sonuç henüz açıklanmadı.
2014'teki yerel seçimlerde AK Parti 48 ili kazanırken, CHP 14 ilin yönetimini almıştı. O dönemki seçimlerde MHP 8 ili, BDP 10 ili ve bağımsız adaylar da 1 ilin yönetmeye hak kazanmıştı.
ANKARA 25 YIL SONRA CHP'DE
Türkiye'nin başkenti Ankara'da AK Parti 1994'ten beri elinde bulundurduğu belediye başkanlığını kaybetti. Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş, oyların yüzde 50.9'sını alarak seçimi kazandı. AKP adayı Mehmet Özhaseki'nin oy oranı ise yüzde yüzde 47.1'de kaldı.
DEĞİŞEN BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN BAZILARI
Adana ve Mersin MHP'den CHP'ye, Antalya, Ardahan, Kırşehir, Bolu, Bilecik ve Artvin AK Parti'den CHP'ye, Giresun CHP'den AK Parti'ye, Iğdır BDP'den MHP'ye, Şırnak BDP'den AK Parti'ye, Bitlis BDP'den AK Parti'ye, Ağrı BDP'den AK Parti'ye, Zonguldak CHP'den AK Parti'ye, Kars MHP'den HDP'ye, Tunceli BDP'den TKP'ye geçti.
SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 84
Türkiye'deki seçimde toplam kayıtlı 57 milyon 93 bin 410 seçmenin 47 milyon 784 bin 882'si oy kullandı. Seçime katılma oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. Toplam oyların 1 milyon 813 bin 961'i geçersiz sayıldı. Geçersiz oyların oranı yüzde 3,8 oldu.
İl sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
Adana CHP - Millet ittifakı
Adıyaman AK Parti
Afyonkarahisar AK Parti
Ağrı AK Parti - Cumhur ittifakı
Amasya MHP
Ankara CHP - Millet ittifakı
Antalya CHP - Millet ittifakı
Artvin CHP - Millet ittifakı
Aydın CHP - Millet ittifakı
Balıkesir AK Parti - Cumhur ittifakı
Bilecik CHP - Millet ittifakı
Bingöl AK Parti
Bitlis AK Parti - Cumhur ittifakı
Bolu CHP - Millet ittifakı
Burdur CHP - Millet ittifakı
Bursa AK Parti - Cumhur ittifakı
Çanakkale CHP - Millet ittifakı
Çankırı MHP
Çorum AK Parti
Denizli AK Parti - Cumhur ittifakı
Diyarbakır HDP
Edirne CHP - Millet ittifakı
Elazığ AK Parti
Erzincan MHP
Erzurum AK Parti - Cumhur ittifakı
Eskişehir CHP - Millet ittifakı
Gaziantep AK Parti - Cumhur ittifakı
Giresun AK Parti - Cumhur ittifakı
Gümüşhane AK Parti
Hakkari HDP
Hatay CHP - Millet ittifakı
Isparta AK Parti
Mersin CHP - Millet ittifakı
İzmir CHP - Millet ittifakı
Kars HDP
Kastamonu MHP
Kayseri AK Parti - Cumhur ittifakı
Kırklareli Bağımsız
Kırşehir CHP - Millet ittifakı
Kocaeli AK Parti - Cumhur ittifakı
Konya AK Parti - Cumhur ittifakı
Kütahya MHP
Malatya AK Parti - Cumhur ittifakı
Manisa MHP - Cumhur ittifakı
Kahramanmaraş AK Parti - Cumhur ittifakı
Mardin HDP
Muğla CHP - Millet ittifakı
Muş AK Parti - Cumhur ittifakı
Nevşehir AK Parti
Niğde AK Parti
Ordu AK Parti - Cumhur ittifakı
Rize AK Parti - Cumhur ittifakı
Sakarya AK Parti - Cumhur ittifakı
Samsun AK Parti - Cumhur ittifakı
Siirt HDP
Sinop CHP - Millet ittifakı
Sivas AK Parti
Tekirdağ CHP - Millet ittifakı
Tokat AK Parti
Trabzon AK Parti - Cumhur ittifakı
Tunceli TKP
Şanlıurfa AK Parti - Cumhur ittifakı
Uşak AK Parti
Van HDP
Yozgat AK Parti
Zonguldak AK Parti
Aksaray AK Parti
Bayburt MHP
Karaman MHP
Kırıkkale AK Parti
Batman HDP
Şırnak AK Parti - Cumhur ittifakı
Bartın MHP
Ardahan CHP
Iğdır MHP - Cumhur ittifakı
Yalova CHP - Millet ittifakı
Karabük MHP
Kilis AK Parti
Osmaniye MHP - Cumhur ittifakı
Düzce AK Parti