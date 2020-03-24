Ne 65 yaş kuralı ne mesafe

Türkiye’de Corona virüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatlerini 12.00-17.00’a çekmesinin ardından yurt genelinde bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu. Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

Corona virüs önlemleri kapsamında dün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı. Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı. Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

Parka ve çarşıya çıkan, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.