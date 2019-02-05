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Muz konteynerinde 615 kilogram kokain ele geçirildi

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Muz konteynerinde 615 kilogram kokain ele geçirildi
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Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerde arama yapıldı.

Aramada, konteyner içerisinde muzların arasına gizlenmiş vaziyette 530 paket halinde 615 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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