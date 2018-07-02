Leyla'dan 18 gün sonra acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla 18 gün sonra ölü bulundu.

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.



Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmalarının 18. gününde acı haber geldi.



Arama çalışmaları sonucu Bezirhan köyünde minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı.



Olay yerinde yetkililerin incelemeleri devam ediyor.



Minik Leyla'yı arama çalışmalarına, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JAK) bağlı 10 kişilik arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 11 kişiden oluşan özel ekip, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı görevlileri ve Batman'dan gelen 5 gönüllü avcı katılmıştı.