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"KKTC’ye ilk etapta 72 milyon TL gönderildi"

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"KKTC’ye ilk etapta 72 milyon TL gönderildi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden sorumlu bakan Fuat Oktay, KKTC'ye koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.

Oktay yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir.

Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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