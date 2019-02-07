Kartal’da çöken binada mucize

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazında irtibat sağlanan 5 yaşındaki Havva Tekgöz isimli çocuk kurtarıldı. Havva saatlerdir irtibat halinde olduğu AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binada enkaz altından 3 kişinin cesedi çıkarılırken, 3'ü ağır 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binanın yanındaki 7 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İstanbul Valiliği, enkazdan çıkarılan yaralıların kimliğini kamuoyu ile paylaştı. 5 yaşındaki Havva Tekgöz adlı küçük bir kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra çıkarıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta dün çöken 8 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmalaları sürüyor.

Binanın enkazında, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama kurtarma çalışması yapıyor. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor. Olay yerinde sessiz olunması konusunda sürekli anons yapılıyor.

Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerken, sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Öte yandan, ambulanslar bölgede hazır bekletiliyor.

Havva binanın çökmesinden 19 saat sonra kurtarıldı.

19 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin yaptığı çalışmayla 5 yaşındaki Havva Azra Tekgöz adlı küçük kız çocuğu enkazdan 19 saat sonra kurtarıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 10.45 itibariyle olay yerinde yaptığı son açıklamada Havva isimli bir kız çocuğuyla irtibat sağlandığını açıklamıştı.

Vali yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti: "Aralıksız devam ediyor. 18.5 saatte 9'u sağlık durumu iyi 3'ü ağır olmak üzere 12 yaralımız çeşitli hastanelerde. 3 kişi öldü. 2'sinin kimliği tespit edilmişti. Diğerinin de yakınları tarafından kimliği tespit edildi. Çevredeki komşu binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı hemen enkazın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı. Bunun durumu risk oluşturuyor. Lazer yöntemiyle bu binanın durumu kontrol altında tutuluyor. Arama faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın güvenliği, etrafımızda yaşayan insanların güvenliği adına bunu yapmak zorundayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bize desteklerini sürdürüyor. Süleyman Soylu Bakanımız 05.30'a kadar bizimle birlikteydi. Ha keza Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. TBMM Başkanımız Binali Yıldırım da öyle. Herkezin kalbi ve duası burada. Sizlerin aracılığıyla tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz."