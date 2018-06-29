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İstanbul'da dizilerin çekildiği ünlü mekanda yangın

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde birçok dizi ve filme evsahipliği yapan mekanda yangın çıktı

İstanbul'da dizilerin çekildiği ünlü mekanda yangın
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  • İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Yangının ardından bölgeye çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

  • NTV'ye konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığını söyledi.

    Alevlerin kontrol altına alındığını dile getiren Çelikbilek, “En büyük sevicimiz can kaybının olmamasıdır. Film platosunda kullanılan ahşap malzemelerden çıkmış. Yangın sırasında film çekimi yoktu” dedi.

  • Sahilde bulunan binadan yükselen kara dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü.

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