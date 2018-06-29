İstanbul'da dizilerin çekildiği ünlü mekanda yangın

Yangının ardından bölgeye çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

NTV'ye konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, ilk bilgilere göre yangında can kaybı olmadığını söyledi.

Sahilde bulunan binadan yükselen kara dumanlar kentin pek çok noktasından da görüldü.